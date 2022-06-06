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Відома бригада арбітрів на наступний матч збірної України

Команда Петракова зіграє з Ірландією
Футбол Ліга націй UEFA
16:03
Відома бригада арбітрів на наступний матч збірної України

Бригада арбітрів зі Словаччини обслужить матч між Ірландією і Україною в Лізі націй. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром виступить Філіп Глова. На лініях йому допоможуть Даніель полачек і Адам еккель. Четвертий арбітр - Міхал оценаш.

Нагадаємо, матч Ірландія - Україна відбудеться 8-го червня в Дубліні. Початок - о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України ще жодного разу не виходила на чемпіонат світу через плей-офф. Ми провалили 5 спроб.

Петро Приходько
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Теги

збірна Ірландії (футбол)

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