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Відома бригада арбітрів на наступний матч збірної України
Команда Петракова зіграє з Ірландією
16:03
Бригада арбітрів зі Словаччини обслужить матч між Ірландією і Україною в Лізі націй. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Головним арбітром виступить Філіп Глова. На лініях йому допоможуть Даніель полачек і Адам еккель. Четвертий арбітр - Міхал оценаш.
Нагадаємо, матч Ірландія - Україна відбудеться 8-го червня в Дубліні. Початок - о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, збірна України ще жодного разу не виходила на чемпіонат світу через плей-офф. Ми провалили 5 спроб.
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