Донецький Шахтар розкрив план підготовки команди до нового сезону 2025/26. Як повідомляє пресслужба клубу, 19 червня гравці повернулися із відпустки. Вже 20 червня під керівництвом Арди Турана відбудеться перше тренування команди.

Потім «гірники» вирушать до словенського Брдо, де протягом трьох тижнів набиратимуть форму перед стартом у Лізі Європи. У першому кваліфікаційному раунді донецький колектив зустрінеться з фінським Ільвесом із Тампере. Про точні дати та суперників у контрольних зустрічах клуб повідомить додатково.

Єврокубковий шлях Шахтаря розпочнеться із двоматчевого протистояння з Ільвесом, яке пройде 10 та 17 липня. У разі успіху команда Турана продовжить боротьбу з турецьким Бешикташем. У разі невдачі потрапить до Ліги конференцій, де зіграє проти нідерландського АЗ.

Варто нагадати, що минулого сезону Шахтар вперше з 1996 року не зумів потрапити в топ-2 УПЛ.