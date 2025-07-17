Завершився перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, після чого стали відомі всі пари другого етапу, а також сформовані списки сіяних та несіяних клубів для жеребкування третього раунду відбору.

Третій кваліфікаційний етап у всіх єврокубках буде сформовано за підсумками жеребкування, призначеного на 21 липня.

Київському Динамо, щоб потрапити до учасників третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, необхідно пройти мальтійський Хамрун Спартанс. Матчі проти цієї команди заплановані на 22 та 29 липня.

При цьому переможець пари за участю українського клубу перебуватиме серед несіяних команд при жеребкуванні Q3 Ліги чемпіонів.

Можливі суперники в Q3 ЛЧ для переможця пари Динамо – Хамрун Спартанс:

Переможець пари Копенгаген (Данія) / Дріта (Косово)

Переможець пари Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / Црвена Звезда (Сербія)

Переможець пари Ноа (Вірменія) / Ференцварош (Угорщина)

Переможець пари Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Переможець пари Слован (Словаччина) / Зріньськи (Боснія і Герцеговина)

Переможець пари Шелбурн (Ірландія) / Карабах (Азербайджан)

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо став гравцем польського клубу.