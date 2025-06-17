Відомі потенційні суперники Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи
Жеребкування першого відбіркового раунду відбудеться сьогодні
близько 2 годин тому
Сьогодні, 17 червня, у Швейцарії відбудеться жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому зіграє донецький Шахтар. На цій стадії 16 команд було розбито на дві групи, кожна з яких включає сіяних та несіяних учасників.
Шахтар опинився в першій групі серед сіяних клубів, що означає — суперника команди Арди Турана буде визначено серед несіяних представників цієї групи. Серед можливих опонентів – шведський Геккен, азербайджанський Сабах, фінський Ільвес Тампере та косовська Пріштіна.
Початок жеребкування запланований на 16:00 за київським часом. Нагадаємо, Шахтар завершив минулий сезон на третій позиції у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.
Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий продати трьох українців.
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