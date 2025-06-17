Сьогодні, 17 червня, у Швейцарії відбудеться жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому зіграє донецький Шахтар. На цій стадії 16 команд було розбито на дві групи, кожна з яких включає сіяних та несіяних учасників.

Шахтар опинився в першій групі серед сіяних клубів, що означає — суперника команди Арди Турана буде визначено серед несіяних представників цієї групи. Серед можливих опонентів – шведський Геккен, азербайджанський Сабах, фінський Ільвес Тампере та косовська Пріштіна.

Початок жеребкування запланований на 16:00 за київським часом. Нагадаємо, Шахтар завершив минулий сезон на третій позиції у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий продати трьох українців.