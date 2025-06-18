Журналіст Relevo Маттео Моретто розкрив причину, через яку Наполі відмовився від підписання півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.

За інформацією інсайдера, сторони справді вели активні переговори щодо 22-річного хавбека, і італійський клуб навіть направив конкретну пропозицію. Однак Шахтар відхилив його, вважаючи суму недостатньою.

Ключовим каменем спотикання стала різниця в очікуваннях – клуб із Донецька запросив на 10 мільйонів євро більше, ніж готовий був заплатити чемпіон Італії. На даний момент переговорний процес припинено.

Судаков цього сезону провів 37 матчів за Шахтар, відзначившись 15 забитими м'ячами та шістьма асистами. Його контракт з українським клубом діє до кінця 2028 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 32 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Наполі готовий вести перемовини з Шахтарем щодо Судакова.