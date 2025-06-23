Колишній голкіпер Динамо та Шахтаря Олександр Рибка пояснив своє рішення завершити кар’єру гравця і ввійти до тренерського штабу Олександра Кучера у Чорноморці. Слова молодого фахівця передає пресслужба клубу.

Мені зателефонував головний тренер Олександр Кучер, з яким ми давно знайомі, і запропонував увійти до тренерського штабу в якості тренера воротарів. Я недовго думав і одразу погодився. Дуже приємно приєднатися до чудового клубу та колективу!

Рішення завершити кар’єру було зваженим. Я його прийняв ще взимку. Настав час передати досвід іншим! Я вважаю, моя кар’єра була насиченою й цікавою. Я нею пишаюсь! Моїм взірцем у футболі був Олександр Шовковський. Мені пощастило грати з ним в одній команді!

У команді зараз троє воротарів. Усі мають велике майбутнє – головне, працювати відповідально! Я міг опинитися у Чорноморці й як гравець. У 2022-му вже все було погоджено, клуб навіть надіслав контракти і квитки до Кишинева для мене та родини. Але ми тоді прийняли рішення залишитись у Туреччині заради безпеки дітей.

Насамперед хочу побажати вболівальникам мирного неба і миру всьому нашому народу! А ще – підтримуйте нас! Команда зробить усе, щоби вже наступного сезону Чорноморець знову був в УПЛ! До зустрічі на стадіоні!