Ребров: «Жодної пропозиції від «Шахтаря» у мене не було і немає»
Відомо, де українські клуби будуть грати єврокубкові матчі – «Динамо» та «Шахтар» знову ділитимуть один стадіон
Також на міжнародній арені Україну представлять «Дніпро-1», «Зоря» та «Ворскла»
16:36
Фото: ФК Динамо
Відомо, де сезоні-2022-2023 клуби з України будуть проводити домашні єврокубкові матчі.
LAOLA1 з посиланням на польські ЗМІ повідомляє, що українські команди в Польщі прийматимуть суперників в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі Конференцій. Також джерело розповідає, що колективи, які гратимуть у найпрестижнішому євротурнірі – «Динамо» та «Шахтар» – будуть ділити один стадіон.
Нагадаємо, що чотири українські клуби не згодні грати матчі УПЛ за кордоном.
Коментарі 0