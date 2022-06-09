Відомо, де українські клуби будуть грати єврокубкові матчі – «Динамо» та «Шахтар» знову ділитимуть один стадіон

Також на міжнародній арені Україну представлять «Дніпро-1», «Зоря» та «Ворскла»

Фото: ФК Динамо

Відомо, де сезоні-2022-2023 клуби з України будуть проводити домашні єврокубкові матчі.



LAOLA1 з посиланням на польські ЗМІ повідомляє, що українські команди в Польщі прийматимуть суперників в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі Конференцій. Також джерело розповідає, що колективи, які гратимуть у найпрестижнішому євротурнірі – «Динамо» та «Шахтар» – будуть ділити один стадіон.

Нагадаємо, що чотири українські клуби не згодні грати матчі УПЛ за кордоном.



