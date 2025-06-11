У рамках товариського турніру Canadian Shield пройшов матч між збірними Нової Зеландії та України. Зустріч відбулася на стадіоні Бімо Філд у Торонто та завершилася перемогою української команди з рахунком 2:1.

За підсумками матчу вболівальники визначили найкращого гравця. Звання Лева матчу знову дісталося Іллі Забарному, який отримав 35% голосів. На другому та третьому місцях опинилися Андрій Лунін (12%) та Олександр Тимчик (9%).

Для Забарного це вже друге поспіль визнання найкращим – у попередньому поєдинку проти Канади, що завершився поразкою 2:4, фанати також відзначили його гру.

Минулого сезону Ілля провів 39 матчів у складі Борнмута, відзначившись однією результативною передачею. Його контракт із англійським клубом діє до літа 2029 року. За даними Transfermarkt, Забарний залишається найдорожчим українським футболістом – його ринкова вартість оцінюється у 42 мільйони євро.