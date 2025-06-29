В 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу зійшлися португальська Бенфіка та англійська Челсі. Матч пройшов на арені Банк оф Америка у Шарлотті, де команда під керівництвом Енцо Марески здобула переконливу перемогу з рахунком 4:1.

За підсумками поєдинку ФІФА визнала найкращим гравцем зустрічі еквадорського хавбека Челсі Мойзеса Кайседо.

У той же час аналітики порталу WhoScored виділили іншого футболіста Педру Нету, який забив гол та отримав найвищу оцінку – 8,5.

Раніше головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своїх підопічних над Бенфікою.