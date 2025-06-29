Відомо, хто став найкращим гравцем матчу між Бенфікою та Челсі
Індивідуальну нагороду отримав Мойсес Кайседо
близько 1 години тому
Мойзес Кайседо/фото: ФІФА
В 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу зійшлися португальська Бенфіка та англійська Челсі. Матч пройшов на арені Банк оф Америка у Шарлотті, де команда під керівництвом Енцо Марески здобула переконливу перемогу з рахунком 4:1.
За підсумками поєдинку ФІФА визнала найкращим гравцем зустрічі еквадорського хавбека Челсі Мойзеса Кайседо.
У той же час аналітики порталу WhoScored виділили іншого футболіста Педру Нету, який забив гол та отримав найвищу оцінку – 8,5.
Раніше головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своїх підопічних над Бенфікою.