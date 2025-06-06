Відомо, на скільки буде розрахований контракт Ківу з Інтером

Крістіан Ківу, нинішній наставник Парми стане новим головним тренером міланського Інтера. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо. За даними джерела, сторони вже дійшли згоди, і 44-річний фахівець підпише контракт, який діятиме до кінця червня 2027 року.

Раніше Ківу протягом шести років (з 2018 до 2024) працював з молодіжними командами Інтера. Під його керівництвом команда U-19 здобула чемпіонський титул у сезоні 2021/22.

Крістіан добре знайомий уболівальникам Інтера і як гравець. Він завершив кар'єру у складі міланського клубу у березні 2014 року. З 2007-го провів за нерадзуррі 169 матчів у всіх турнірах та виграв із клубом дев'ять трофеїв.

Парму румунський тренер очолив у лютому 2025 року. Під його керівництвом команда провела 13 матчів у Серії А, набравши 16 очок (три перемоги, сім нічиїх та три поразки).