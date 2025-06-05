Павло Василенко

Сімоне Індзагі залишив посаду головного тренера Інтера після сезону 2024/25. Італієць вирішив прийняти пропозицію від Аль-Хіляля.

Міланський клуб хотів, щоб Сеск Фабрегас взяв керівництво командою. Однак цього не станеться. Іспанець залишиться в Комо.

Тому власники другого місця у Серії А зосередилися інших варіантах. У них мало часу, оскільки хочуть призначити нового тренера до Клубного чемпіонату світу.

Інсайдер Джанлука Ді Марціо сказав, що рішення було ухвалено швидко. Після фіаско з Фабрегас Інтер зосередився на Крістіані Ківу. Румун очолює Парму з лютого цього року.

Суперник по Серії А дозволив міланцям розпочати переговори з 44-річним тренером. Досягнення угоди має бути складним. Для Ківу це унікальний шанс попрацювати у клубі великого калібру.

Румун також емоційно прив'язаний до Інтера. Він грав там як гравець з 2007 до 2014 року, а з 2018 по 2024 рік працював тренером молодіжної команди.

Ківу очолював Парму у 13 матчах та зумів зберегти команду в Серії А.