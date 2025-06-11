Український центрбек Ілля Забарний, який виступає за англійський Борнмут, цього літа може змінити клуб і перебратися до Парі Сен-Жермен. Ця історія вже встигла наробити галасу, проте сам трансфер поки що залишається під питанням.

Французький гранд справді направив офіційну пропозицію Борнмуту щодо 22-річного захисника, але отримав відмову.

Причина проста: англійці встановили ціну 75 мільйонів євро. Якщо цю суму буде сплачено, Забарний зможе приєднатися до ПСЖ ще до початку Клубного чемпіонату світу, куди вже вирушила делегація на чолі з Луїсом Енріке, про це повідомило L'Equipe.

Однак парижани готові витратити на українця не більше 50 мільйонів, а саме стільки було запропоновано у рамках першої спроби угоди, що не влаштовує Борнмут.

На даний момент переговори припинені, і очікується, що сторони повернуться до обговорення ближче до 16 червня, коли офіційно стартує друге трансферне вікно. Французькі ЗМІ не очікують, що ПСЖ форсуватиме процес до цієї дати.

Раніше Сергій Ребров висловився щодо Забарного.