Відомо, на якій стадії перебувають перемовини ПСЖ та Борнмута по Забарному
Питання компенсації наразі не розв’язане
близько 1 години тому
Український центрбек Ілля Забарний, який виступає за англійський Борнмут, цього літа може змінити клуб і перебратися до Парі Сен-Жермен. Ця історія вже встигла наробити галасу, проте сам трансфер поки що залишається під питанням.
Французький гранд справді направив офіційну пропозицію Борнмуту щодо 22-річного захисника, але отримав відмову.
Причина проста: англійці встановили ціну 75 мільйонів євро. Якщо цю суму буде сплачено, Забарний зможе приєднатися до ПСЖ ще до початку Клубного чемпіонату світу, куди вже вирушила делегація на чолі з Луїсом Енріке, про це повідомило L'Equipe.
Однак парижани готові витратити на українця не більше 50 мільйонів, а саме стільки було запропоновано у рамках першої спроби угоди, що не влаштовує Борнмут.
На даний момент переговори припинені, і очікується, що сторони повернуться до обговорення ближче до 16 червня, коли офіційно стартує друге трансферне вікно. Французькі ЗМІ не очікують, що ПСЖ форсуватиме процес до цієї дати.