Відомо про дату трансферу Мане в «Баварію» та всі умови угоди

Сенегалець підпише контракт зовсім скоро

Садіо Мане / Фото - IMAGO

Мюнхенська «Баварія» підпише вінгера «Ліверпуля» Садіо Мане 21 червня. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, в цей день сенегалець пройде медогляд. Також буде підписано трирічний контракт.

Відзначається, що частина документів вже оформлена. Сума трансферу складе 32 мільйони євро. Також передбачені бонуси до 6 млн.

Раніше в «Баварії» підтвердили, що підпишуть Мане.