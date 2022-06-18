У «Баварії» підтвердили, що незабаром підпишуть Мане
Відомо про дату трансферу Мане в «Баварію» та всі умови угоди
Сенегалець підпише контракт зовсім скоро
22:28
Садіо Мане / Фото - IMAGO
Мюнхенська «Баварія» підпише вінгера «Ліверпуля» Садіо Мане 21 червня. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, в цей день сенегалець пройде медогляд. Також буде підписано трирічний контракт.
Відзначається, що частина документів вже оформлена. Сума трансферу складе 32 мільйони євро. Також передбачені бонуси до 6 млн.
Раніше в «Баварії» підтвердили, що підпишуть Мане.
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