Відомо, скільки доведеться заплатити Карпатам за бразильського легіонера, щоб залишити його в клубі

Львівські Карпати мають намір оформити повноцінний трансфер 21-річного центрального захисника із Бразилії Жана Педросо, який у сезоні 2024/25 виступав за команду на правах оренди.

За даними журналіста Рожеріо Скаріоне, клуб Корітіба, який володіє правами на футболіста, вже отримав повідомлення про викуп від львів'ян.

Сума угоди становитиме 700 тисяч євро. При цьому Карпати отримають 70% економічних прав на гравця, а 30%, що залишилися, продовжить контролювати бразильська Корітіба.

Підопічні Владислава Лупашка завершили сезон Української Прем'єр-ліги на шостому місці, зумівши набрати 46 очок у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Динамо зацікавлене в трансфері бразильського гравця Бруніньо, який наразі виступає в Карпатах.