Український центральний захисник Ілля Забарний може змінити клубну прописку та залишити англійський Борнмут.

До футболіста виявляє серйозний інтерес нинішній володар трофею Ліги чемпіонів ПСЖ. Як повідомляє Vivonsfoot, головний тренер парижан Луїс Енріке вже дав згоду на можливий трансфер українця.

Паризький клуб готовий заплатити за гравця 48 мільйонів євро, проте керівництво Борнмута наполягає на сумі не нижче ніж 59 мільйонів. Сторони продовжують переговорний процес.

За підсумками сезону 2024/25 Борнмут завершив чемпіонат Англії на дев'ятому рядку, набравши 56 очок. У цьому розіграші Ілля Забарний провів 39 офіційних матчів за клуб, відзначившись однією гольовою передачею.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість українця становить 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ілля Забарний став «Левом матчу» у грі збірної України проти Канади.