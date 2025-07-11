У півфінальному матчі клубного чемпіонату світу 2025 року зустрілися ПСЖ із Франції та іспанський Реал Мадрид.

Гра пройшла на стадіоні Мет-Лайф в Іст-Ратерфорді, де парижани здобули розгромну перемогу над мадридцями з рахунком 4:0. Завдяки цій впевненій вікторії ПСЖ не лише вийшов у фінал, а й уже забезпечив собі 79,43 мільйона доларів призових. Ще 40 мільйонів клуб може заробити у разі перемоги над Челсі у вирішальному матчі.

Реал завершив свій виступ у турнірі, отримавши 59,43 мільйона доларів, про це повідомило NBC Sports.

Фінальна зустріч Челсі та ПСЖ відбудеться 13 липня, початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Раніше Хакімі відреагував на розгромну перемогу над Реалом.