Хакімі: «Не хотів залишати Реал — це вони вирішили мене продати»
Захисник ПСЖ після перемоги над колишнім клубом зізнався, що не хотів йти з Мадриду у 2020 році
23 хвилини тому
Ашраф Хакімі прокоментував своє прощання з мадридським Реалом п’ять років тому. Захисник збірної Марокко, який зараз виступає за ПСЖ, заявив, що рішення про його трансфер не було його ініціативою.
— Не я вирішив покинути Мадрид. Це вони прийняли таке рішення. Я щасливий у ПСЖ, тому що тут мені дозволяють робити те, що я люблю: грати у футбол і отримувати задоволення, — заявив Хакімі.
Нагадаємо, влітку 2020 року Хакімі, який до того перебував в оренді в дортмундській Боруссії, був проданий Реалом до Інтера за 43 мільйони євро. У складі нерадзуррі марокканець виграв чемпіонат Італії, а вже за рік перейшов у ПСЖ.
Напередодні ПСЖ розгромив Реал у півфіналі Клубного чемпіонату світу з рахунком 4:0, що стало принциповим епізодом для колишнього мадридця.
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