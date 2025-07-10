Ашраф Хакімі прокоментував своє прощання з мадридським Реалом п’ять років тому. Захисник збірної Марокко, який зараз виступає за ПСЖ, заявив, що рішення про його трансфер не було його ініціативою.

— Не я вирішив покинути Мадрид. Це вони прийняли таке рішення. Я щасливий у ПСЖ, тому що тут мені дозволяють робити те, що я люблю: грати у футбол і отримувати задоволення, — заявив Хакімі.

Нагадаємо, влітку 2020 року Хакімі, який до того перебував в оренді в дортмундській Боруссії, був проданий Реалом до Інтера за 43 мільйони євро. У складі нерадзуррі марокканець виграв чемпіонат Італії, а вже за рік перейшов у ПСЖ.

Напередодні ПСЖ розгромив Реал у півфіналі Клубного чемпіонату світу з рахунком 4:0, що стало принциповим епізодом для колишнього мадридця.