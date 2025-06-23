Відомо, яке місце посіла збірна Україна в рейтингу найдорожчих національних команд світу
Команда Сергія Реброва оцінюється в 213 мільйонів євро
близько 1 години тому
Збірна України/фото: УАФ
Британський портал GiveMeSport опублікував свіжий рейтинг найдорожчих національних збірних світу за поточною ринковою вартістю футболістів.
Лідером списку очікувано стала збірна Англії — сукупна вартість гравців цієї команди досягла 1,18 мільярда фунтів. Слідом за нею розташувалася Іспанія з оцінкою 1,09 мільярда, а третю позицію зайняла Франція, чий склад оцінюється в 1,04 мільярда фунтів стерлінгів.
Збірна України посіла 22-е місце у рейтингу, маючи загальну вартість складу 213,13 мільйона фунтів.
Топ-10 збірних за версією GiveMeSport:
- Англія – 1.18 млрд фунтів
- Іспанія - 1.09 млрд
- Франція - 1.04 млрд
- Португалія - 851.53 млн
- Бразилія – 770.85 млн
- Аргентина - 631.48 млн
- Італія - 613.36 млн
- Нідерланди - 609.13 млн
- Німеччина – 553.92 млн
- Швеція - 454.77 млн
...
22. Україна – 213.13 млн
Раніше Сергій Ребров підбив підсумки виступу синьо-жовтих на Canadian Shield.