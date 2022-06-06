Названий найкращий гравець збірної України в матчі з Уельсом
Відомий британський коментатор: «Боже мій, як Україна так добре зіграла в обох матчах?»
Шкода, що не вдалося вийти на ЧС-2022
Відомий британський коментатор Дерек Рей в своєму Twitter висловився про гру збірної України проти Шотландії (3: 1) і Уельсу (0: 1) у відборі на ЧС-2022.
«Мої привітання Уельсу і всім моїм валлійським друзям. Довгий, довге очікування закінчилося.
Але, боже мій, як Україна так добре зіграла в обох матчах? Дивно добре в жахливо складних обставинах. Їм не пощастило не поїхати на чемпіонат світу ».
Раніше став відомий кращий гравець збірної України в матчі з Уельсом.
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