Відомий британський коментатор: «Боже мій, як Україна так добре зіграла в обох матчах?»

Шкода, що не вдалося вийти на ЧС-2022

Відомий британський коментатор Дерек Рей в своєму Twitter висловився про гру збірної України проти Шотландії (3: 1) і Уельсу (0: 1) у відборі на ЧС-2022.

«Мої привітання Уельсу і всім моїм валлійським друзям. Довгий, довге очікування закінчилося. Але, боже мій, як Україна так добре зіграла в обох матчах? Дивно добре в жахливо складних обставинах. Їм не пощастило не поїхати на чемпіонат світу ».

Раніше став відомий кращий гравець збірної України в матчі з Уельсом.