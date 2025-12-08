Відомий футбольний журналіст і коментатор Ігор Циганик поділився думками щодо потенційного трансферу півзахисника Динамо Миколи Шапаренка до Жирони.

У Шапаренка, наскільки я розумію, влітку закінчується контракт, і поки що київське Динамо не має згоди на продовження цієї угоди. Я не знаю, на якому рівні ці перемовини йдуть зараз на сьогоднішній момент, але якщо Шапаренко не буде продовжувати контракт з київським Динамо, тоді влітку він може піти як вільний агент.

Тому шанс єдиний у Динамо, якщо воно не бачить перспектив для того, щоб продовжити угоду з Шапаренком, у них єдиний шанс продати його взимку. І знаєте, це така історія була, як з Циганковим свого часу. Пам'ятаєте, у Циганкова так само залишалось пів року до закінчення контракту і взимку його змушені були продати в Жирону для того, щоб хоча б якісь гроші заробити. З огляду на те що зараз там Ванат зайшов у Жирону, Крапивцов, тобто ми розуміємо, що в Шаблія там якісь є певні, знаєте, бачення і вони намагаються його, напевне, туди пропонувати.

Скільки Жирона зможе заплатити і чи готова буде заплатити ті гроші, які захоче Динамо, це вже питання. Я так розумію, що сам по собі Шапаренко, він все-таки десь бачить розвиток своєї кар'єри вже поза київським Динамо. Тому не виключаю можливості, що він може опинитися в якомусь клубі взимку. Якщо ж взимку не вдасться, то влітку я думаю, що він абсолютно вільним агентом зможе перейти в якусь іншу команду. А от як будуть розгортатися події, це вже подивимося. Я думаю, що його пропонують зараз на даному етапі різним командам і не тільки Жироні.