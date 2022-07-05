Хавбек «Бордо» Ігнатенко прибув в розташування збірної України
Відомий французький клуб ризикує втратити професійний статус
У «Бордо» великі фінансові проблеми
Французький «Бордо» ризикує втратити професійний статус, повідомляє L'Equipe
Команда вже переведена в третій дивізіон чемпіонату Франції з - за величезних фінансових проблем. Борг «Бордо» становить 52 мільйони доларів.
Якщо команда не виплатить борг, то буде позбавлена професійного статусу. В такому випадку «Бордо» для відродження доведеться оголосити про банкрутство починати з п'ятого дивізіону в чемпіонаті Франції.
Відзначимо, що за «Бордо» останні півроку виступав український півзахисник Данило Ігнатенко, Який належить «Шахтарю».
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