Колишній генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник пояснив, чому трансфер Іллі Забарного є найбільш показовим споміж інших трансферних історій цього вікна.

Найголовніша річ в трансфері Забарного - його відношення до Борнмута

Дьокерешу не будуть раді в Спортінгу, якщо він колись приїде на їхній стадіон. Травля в соцмережах - його супутник. Можна на це не звертати увагу, але в душі він все розуміє. Все, що треба було - приїхати на передсезонку і вирішувати питання з трансфером. Так було б правильно.

Ісак шантажує Ньюкасл і не тренується з командою, бо хоче перейти в Ліверпуль. Ненависть англійських фанатів - окремий вид задоволення. А тобі грати проти них мінімум двічі в сезоні.

Вільямс-молодший став зрадником для Більбао, а потім змушений був все відіграти назад. Причина - відсутність комунікації на фоні нерозуміння того, чи зможе Барселона його зареєструвати. Значить, треба було тримати все в секреті, а не зливати Романо.

Це все - неправильна поведінка гравця. Все геніальне - просте. Поводь себе солідно, не пришвидшуй те, чому відбутись ще не час - і ти будеш мати те, що хочеш.

Борнмут публічно відмітив професійну поведінку гравця. Фанати завжди будуть його підтримувати. ПСЖ отримує психологічно адекватного футболіста. Абсолютно всі задоволені, - написав Колісник в Telegram.