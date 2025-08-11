Михайло Цирук

11 вересня 2020 року. У поєдинку другого туру УПЛ між київським Динамо та чернігівською Десною на 36 хвилині на поле замість травмованого Олександра Тимчика виходить 18-річний Ілля Забарний. На той момент його імʼя абсолютно нове для українського футболу.

Кілька днів тому юнак відіграв свої перші матчі за молодіжну збірну Ю-21, зігравши по 90 хвилин проти Данії та Фінляндії.

Але на дорослому рівні це був дебют: певною мірою вимушений, та яка різниця.

Раннє футбольне дорослішання – один з головних секретів успіху Забарного. Два перших матчі за збірну Ю-21 одразу ж стали для нього останніми, а в Динамо він, без жодної адаптації та поступового переходу на новий рівень, фактично одразу стає гравцем основного складу.

Вхопився за перший шанс

У першому ж сезоні Забарний одразу отримує довіру Мірчі Луческу. Він проводить 21 з 26 поєдинків УПЛ, а також повну єврокубкову кампанію: 3 матчі кваліфікації ЛЧ, усі 6 поєдинків групового етапу та 4 гри плейоф Ліги Європи. Іллі неабияк пощастило з сезоном для дебюту.

У кампанії 2020/21 Динамо впевнено виграє Золото УПЛ та здобуває всі три внутрішні трофеї, а в єврокубках посідає третє місце в групі ЛЧ та дістається 1/8 фіналу Ліги Європи, і зараз подібні досягнення здаються для киян чимось просто неймовірним.

Про якість гри Забарного без зайвих слів свідчать результати команди: в УПЛ Динамо, центр захисту якого формують Ілля та Денис Попов, пропускає лише 15 голів, і це найкращий показники в чемпіонаті. В Лізі чемпіонів усе не так добре, проте і суперники там - Ювентус та Барселона.

Прогрес Забарного в першому дорослому сезоні не залишився непоміченим і у збірній України. Уже в жовтні 2020-го Забарний у віці 18 років і трохи більше ніж одного місяця дебютує за головну команду країни. Матч для дебюту не найбільш вдалий – той самий спаринг з Францією, у якому синьо-жовті поступилися з рахунком 1:7. Але головне, що процес запущено: з того часу Забарний став абсолютно незамінною опцією в центрі оборони української збірної.

Тут Іллі знову пощастило опинитися в команді у потрібний час: підопічні Андрія Шевченка виступають у Лізі А Ліги націй, тож молодий захисник має вдосталь можливостей проявити себе на фоні сильних суперників.

А влітку Україна ще й вирушає на Євро-2020, де Забарний грає всі ігри від свистка до свистка і разом з командою дістається чвертьфіналу. У свої 22 роки центрбек має в активі 49 матчів та три голи за національну команду. Забитих мʼячів, до слова, більше, ніж за всю клубну дорослу карʼєру Забарного.

Вчасний продаж та розквіт в Борнмуті

У чому ще пощастило Забарному – так це у тому, що Динамо вчасно відпустило його в інший клуб, адже ми знаємо, що у киян все дуже часто буває навпаки. Хоча пощастило і відпустило, мабуть, неправильні слова: це футболіст своєю грою переконав Борнмут зробити таку пропозицію, яка влаштувала босів біло-синіх. У першій половині перерваного початком повномасштабної війни сезону 2021/22 Забарний відіграв 15 матчів УПЛ та знову засвітився у Лізі чемпіонів, куди кияни з того часу, на жаль, не виходили.

У підсумку перший повний сезон Забарного в Динамо став для нього останнім: другий перервала війна, а після половини третього захисник залишив рідну команду. На відміну від інших гучних трансферів Динамо накшталт переходу Ярмоленка, все відбулося дуже швидко й без жодних саг.

31 січня 2023 року Забарний стає гравцем англійського Борнмута – команди, що бореться за виживання в АПЛ та взагалі має репутацію ліфта. Втім, ні самого гравця, ні Динамо це не зупиняє. Понад 22 млн євро, якщо вірити Трансфермаркт, вміють переконувати, і Ілля укладає з новим клубом контракт на 6 років. Окрім суми самого трансферу, Динамо ще й отримує від Борнмута зобов'язання віддати 20% з наступного продажу гравця, і, як покаже час, це було страшенно вигідне рішення.

У першому сезоні тренер вишень Гарі О'Ніл не надто довіряє новачку, адже команда бореться за виживання, права на помилку немає, а гравець потребує адаптації. У підсумку Забарний проводить лише 5 матчів в АПЛ – тоді, коли завдання збереження прописки в еліті було майже виконане.

А от наступна кампанія стає в карʼєрі Забарного доленосною. Перед стартом сезону 2023/24 Борнмут очолює Андоні Іраола, який одразу довірив українцю місце в основі, зробивши безальтернативною опцією в центрі захисту. У кампанії 2023/24 вишні уникають нервової боротьби за виживання, посідають 12 місце в АПЛ, а Забарний грає 37 з 38 матчів. До певного моменту українець взагалі йде на 100% показник проведених зустрічей, але все ж пропускає один поєдинок через хворобу.

Нічого не змінюється в статусі Забарного і в наступному році, проте якісно змінюється Борнмут. Команда під керівництвом Іраоли починає грати в дуже симпатичний футбол, і до певного моменту сезону серйозно претендує на єврокубки, тримаючись неподалік зони ЛЧ. До Європи вишні в підсумку не дісталися, проте своєю грою привернули до себе увагу всієї Англії, і не лише Англії.

Разом з командою дуже суттєво спрогресував і Забарний. Він перетворюється з простого габаритного захисника, яких багато, на справді якісного футболіста, набирає мʼязової маси, додає у просуванні мʼяча вперед, першій передачі, стає значно холоднокровнішим та впевненішим, поступово перетворюючись на лідера оборони команди. 36 матчів в АПЛ у складі команди, про яку говорила вся Англія, дали про себе знати: за Забарним починає вишиковуватися черга з покупців.

Неймовірно довгий трансфер

Чутки про можливий трансфер Забарного почали зʼявлятися ще взимку, проте в підсумку справа відкладається до літа. Головний претендент – ПСЖ, але для переходу існує ціла низка перепон. Борнмут, котрий на початку літа продав партнера Іллі по центру захисту Діна Хейсена в мадридський Реал за 60 млн євро, просить за Забарного просто неймовірну суму – 70 млн євро. ПСЖ, який в ідеалі хотів би підписати українця ще до червневого Клубного чемпіонату світу, не готовий платити стільки одразу – починаються довгі та нудні торги.

Ще одна перепона – російський голкіпер парижан Матвій Сафонов, з яким Забарний не хоче ділити роздягальню. Повідомлялося, що ПСЖ пообіцяв Іллі позбутися росіянина, але станом на зараз далі цієї усної обіцянки, якщо вона була, справа не пішла, тож будемо стежити за ситуацією. Так чи інакше, перетнутися з Сафоновим Забарному, здається, все ж доведеться, тож аби не повторювати помилок Руслана Маліновського, варто заздалегідь продумати план дій на цей випадок.

У певний момент сторони почали наближатися до угоди. За різноманітними чутками з медіа, англійський клуб спочатку погодився на 60 млн + бонуси, потім усе ж вимагав 65, потім пішов до Динамо з проханням зменшити свій відсоток від продажу Забарного, але отримав відмову.

Процес знову суттєво затягнувся, проте поспішати парижанам уже не було куди: КЧС позаду, команда була у відпустці до 6 серпня, тож підписувати українця, аби він одразу полетів на відпочинок, не було сенсу. Французькі медіа писали, що ПСЖ свідомо не поспішав з оформленням гравця, аби той підтримував форму, тренуючись з Борнмутом.

Здавалося, що ця сага не закінчиться ніколи, аж ось 8 серпня всі ми побачили довгоочікуване Here we go від Фабріціо Романо. Повідомляється, що сторони зійшлися на сумі 68 млн євро.

Скористатися шансом знову

Приєднавшись до ПСЖ Забарний, безсумнівно, зірвав певний карʼєрний джекпот. У свої 22 він потрапив у клуб найвищого рівня, клуб, здатний виграти Лігу чемпіонів. Українець працюватиме з Луїсом Енріке – одним з найкращих тренерів сучасності, а будь-яка локальна поразка, або ж невиграш внутрішнього трофея, вважається для його нової команди провалом.

Забарний дістався до певної вершини. Звісно, французький чемпіонат – точно не найсильніший з топових ліг. Можливо, АПЛ справді була кращим варіантом для того, аби продовжувати прогресувати: навантаження більше, суперники – кращі, інтенсивність – вища. Але коли отримуєш пропозицію від чинного переможця ЛЧ та однієї з найкращих команд планети просто зараз, все інше - вже деталі.

Тепер Забарному дуже важливо вхопитися за свій шанс так само швидко, як це було в Динамо та Борнмуті. Конкуренція, у таких клубах, як ПСЖ, буде завжди, і це те, до чого треба звикати. Помилки пробачатимуться менш охоче, а шансів точно не буде багато, проте українському захисникові точно під силу впоратися з усіма випробуваннями. Він точно заслужив цю нагоду, і зараз головне -– не втратити її.

У матеріалі використані фото Getty images