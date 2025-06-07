Павло Василенко

Італійський футбольний клуб Брешія закриється після 114 років існування після того, як власник Массімо Челліно пропустив у п'ятницю крайній термін для виплати боргу у розмірі трьох мільйонів євро. Про це повідомляє AFP.

Якщо клуб не знайде нового власника, йому доведеться оголосити про банкрутство та розпочати під новою назвою у четвертому за величиною змаганні. Вони провели загалом 23 сезони в Серії А, а їх найкращим результатом було восьме місце у сезоні 2000/01.

Італійський бізнесмен володіє клубом Ломбардії з 2017 року. Раніше його пов'язували з Кальярі (1992-2014) та недовгий час з Лідс Юнайтед. За три роки в Англії він мав проблеми з судами та зі зміною тренерів.

Футболку Брешії носили такі гравці, як Роберто Баджо, Андре Пірло та Лука Тоні.