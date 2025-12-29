Сергій Разумовський

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі переніс операцію на серці – про це офіційно повідомила пресслужба римського клубу. У заяві зазначається, що у фахівця було виявлено фібриляцію передсердь, після чого медики ухвалили рішення провести спеціальне втручання для корекції порушення серцевого ритму.

За інформацією Лаціо, Саррі пройшов процедуру транскатетерної абляції із застосуванням технології PFA. Операцію виконали в поліклініці Тор Вергата. У клубі також підкреслили, що втручання провів професор Андреа Натале – лікар міжнародного рівня, якого називають одним найкращих у лікуванні подібних патологій. Його досвід у цій сфері налічує понад 30 років. Операція, за даними клубу, минула успішно.

Під час процедури поруч перебував головний лікар Лаціо доктор Італо Лео, який контролював медичні питання з боку клубу. У повідомленні наголошується, що найближчими днями Мауріціо Саррі має повернутися до регулярного виконання своїх обов’язків і знову повноцінно керуватиме командою.

Транскатетерна абляція належить до малоінвазивних методів лікування аритмій, зокрема фібриляції передсердь. На відміну від відкритих операцій, доступ до серця здійснюють без розтину грудної клітки: лікарі використовують тонкий гнучкий катетер, який вводять у кровоносну судину, найчастіше в паховій ділянці. Далі катетер під контролем обладнання проводять до потрібної ділянки серця, де й виконують необхідні маніпуляції для нормалізації електричної активності.

66-річний Саррі очолив Лаціо влітку 2025 року. До цього він уже працював у клубі протягом тривалого періоду – з 2021 по 2024 рік, після чого повернувся до римської команди.

Раніше Лаціо в дев’яхтьох втримав перемогу у матчі проти Парми.