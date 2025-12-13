Лаціо в рамках 15 туру італійської Серії А на виїзді вирвав перемогу у Парми з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч у матчі на 82-й хвилині забив Тиджані Нослін, який приніс орлам три очки. При цьому команда вже грала в меншості після вилучення Маттіа Дзакканьї та Томи Башича на 42-й та 78-й хвилинах.

Після 15 турів Лаціо набрав 22 очки і піднявся на восьме місце в турнірній таблиці Серії А, а у Парми 14 балів і 17-е місце, що знаходиться на межі зони вильоту.

Серія А, 15-й тур

Парма — Лаціо 0:1

Гол: Нослін, 82.