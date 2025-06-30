Київське Динамо продовжує передсезонну підготовку на навчально-тренувальних зборах в Австрії. Одним із етапів цього процесу стане контрольний матч з угорським клубом Кішварда, який заплановано на суботу, 5 липня. Про це повідомляє офіційний сайт угорської команди.

Кішварда, яка стала переможцем другого дивізіону Угорщини минулого сезону, нині готується до нового чемпіонату у словенській Зрічі. Відстань до Бад-Вальтерсдорфа, де базується Динамо, становить приблизно 150 кілометрів, що дозволило організувати товариську гру між командами. Цікаво, що перед зустріччю з українським клубом Кішварда проведе ще один спаринг із луганською Зорею, яка також виступає в УПЛ.

Крім того, Динамо вже анонсувало ще два контрольні поєдинки в рамках збору: 7 липня команда зустрінеться з австрійським Гартбергом, а 9 липня з данським Міттюлландом.

Раніше повідомлялося, що футболіст Динамо приєднається до Зорі.