З Трубіним та без Супряги. Молодіжна збірна України оголосила склад на матч кваліфікації Євро-2023 з Францією
Відомий склад молодіжної збірної України на заключний матч групового етапу відбору Євро-2023
Українці зіграють з Вірменією
Фото: УАФ
Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань
визначився зі стартовим складом на матч відбору Євро-2023 з Вірменією.
Склад збірної України:
Фесюн, Капінус, Таловєров, Боль, Вівчаренко, Брагару, Желізко, Білошевський, Кулієв, Кухаревич, Супряга.
Нагадаємо, що в останньому матчі українці зіграли внічию з Францією (3:3).
Коментарі 0