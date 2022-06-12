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Відомий склад молодіжної збірної України на заключний матч групового етапу відбору Євро-2023

Українці зіграють з Вірменією
Футбол Збірні
17:03
Відомий склад молодіжної збірної України на заключний матч групового етапу відбору Євро-2023
Фото: УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань визначився зі стартовим складом на матч відбору Євро-2023 з Вірменією.

Склад збірної України:

Фесюн, Капінус, Таловєров, Боль, Вівчаренко, Брагару, Желізко, Білошевський, Кулієв, Кухаревич, Супряга.

Нагадаємо, що в останньому матчі українці зіграли внічию з Францією (3:3).

Олег Шумейко-молодший
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Руслан Ротань Збірна України U-21 (футбол)

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