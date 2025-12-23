Півзахисник Динамо Микола Шапаренко дійсно є на радарах Жирони Віктора Циганкова, Владислава Ваната та Владислава Крапивцова. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Мій WhatsApp говорить про те, що інформація, що Микола Шапаренко входить у сферу інтересів Жирони, відповідає дійсності. Мені кілька людей, так чи інакше причетних до справ у іспанському футболі, підтвердили, що кандидатура Шапаренка у Жироні, як то кажуть, «на столі». І я так розумію, в принципі, в Іспанії загалом це, ні для кого особливим секретом не є, я так розумію.

Але дивіться, наразі все це виключно на рівні розмов. На даний момент я, мій WhatsApp не чув, щоби від якоїсь зі сторін ішла якась конкретика. Наскільки я знаю ситуацію із середини Динамо, то Жирона не робила жодної офіційної пропозиції по Шапаренку. Я чув, що прізвище Шапаренко там десь в кабінетах менеджменту Жирони літає, але без конкретики.