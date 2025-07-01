Сергій Стаднюк

Металіст 1925 оновив календар матчів у рамках літнього передсезонного збору в Австрії. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Так, харків’яни виключили із програми зборів матч із чеським Зліном. В оновленому календарі, опублікованому 30 червня, цього суперника більше немає. Раніше спаринг з переможцем другого дивізіону Чехії було заплановано на 8 липня.

Тепер же у списку Металіст 1925 фігурує шість матчів. Це останні матчі перед стартом сезону в УПЛ.

Календар матчів Металіста 1925 на зборах в Австрії

30 червня – з Ботошані (2:0, перемога) 2 липня – з Панатінаїкосом 7 липня – з Карабахом 16 липня – з Вальдховом 18 липня – з Бохумом 22 липня – з Боруссією Менхенґладбах

Раніше Металіст 1925 вказав на двері одразу трьом гравцям.