Один із матчів Металіста 1925 влітку зірвався
Харків'яни не зіграють проти переможця чемпіонату Чехії
близько 1 години тому
Фото - Металіст 1925
Металіст 1925 оновив календар матчів у рамках літнього передсезонного збору в Австрії. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Так, харків’яни виключили із програми зборів матч із чеським Зліном. В оновленому календарі, опублікованому 30 червня, цього суперника більше немає. Раніше спаринг з переможцем другого дивізіону Чехії було заплановано на 8 липня.
Тепер же у списку Металіст 1925 фігурує шість матчів. Це останні матчі перед стартом сезону в УПЛ.
Календар матчів Металіста 1925 на зборах в Австрії
- 30 червня – з Ботошані (2:0, перемога)
- 2 липня – з Панатінаїкосом
- 7 липня – з Карабахом
- 16 липня – з Вальдховом
- 18 липня – з Бохумом
- 22 липня – з Боруссією Менхенґладбах
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