Асистент головного тренера Металіста 1925 Євген Шахов назвав причини завершення кар’єри футболіста.

Минулого місяця мені подзвонив Бартулович, ще до того, як його призначили головним тренером Металіста 1925, і запитав: які плани на майбутнє, яким його бачиш, те-се.

Спершу я сказав, що хочу ще пограти. Та Младен відповів, що, мовляв, вже час переходити до тренерської справи. Я сказав: добре, як буде реальний варіант. І реальний варіант швидко з’явився.

З професійною кар’єрою все, завершено, кінець. Я б ще хотів пограти, але обставини склалися так, що з’явився варіант з Металістом 1925. Я зважив всі «за» та «проти» й вирішив, що не варто відтягувати з початком нового етапу у життя. Чим раніше я розпочну тренувати, тим більше у хорошому клубі, з амбіціями, ідеями, який гратиме в УПЛ, то чому б і ні.

Керівництво Металіста 1925 і Бартулович зуміли мене і зацікавити, і переконати. Розумієте, я десять місяців був без клубу, тренувався, чекав якоїсь гідної пропозиції, але не дочекався.

Пропозиції були, але не такі, щоб мене зацікавили й надалі виступати серед професіоналів. Розумієте, грати, щоб грати, вбивати своє здоров’я і за це ще й отримувати невеликі гроші – нелогічно. Якби не було пропозиції від Металіста 1925, то, можливо, ще б почекав, ще б пограв, – сказав Шахов у інтерв’ю «Українському футболу».