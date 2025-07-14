Павло Василенко

Асистент головного тренера Металіста 1925 Младена Бартуловича – Євген Шахов – в інтерв'ю сайту «Український футбол» прокоментував припинення співпраці харківського клубу із захисником Василем Кравцем і хавбеком Владленом Юрченком.

«Це – рішення тренерського штабу. Розкривати всі нюанси я не буду. Ми ж проводимо тренування щодня, контрольні матчі, ми бачимо всіх гравців. Наше рішення щодо Кравця і Юрченка не спонтанне, а обгрунтоване».

27-річний Кравець в минулому сезоні забив два м'ячі і зробив три результативні передачі в 28 матчах. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця в 700 тисяч євро.

31-річний Юрченко в останній кампанії відзначився дев'ятьма голами і шістьма асистами в 30 поєдинках. Transfermarkt оцінює хавбека в 600 тисяч євро.