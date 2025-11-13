Відомий футбольний журналіст і коментатор Михайло Співаковський перед матчем п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Франція – Україна розповів про своє ставлення до роботи Сергія Реброва на чолі синьо-жовтих.

До збірної – позитивне. Іншої в мене немає. Ребров-футболіст був неймовірним. Він грав і думав на швидкості світла і ніколи не відмовляв в інтерв’ю. Клубний тренер Ребров швидко вчився, експериментував, йшов на принцип, вигравав чемпіонати за кордоном.

Проблема тренера збірної Реброва в тому, що він занадто розумний, щоб бути просто тренером-мотиватором. І недостатньо харизматичний, щоб переїжджати усіх своїм Его, що чудово вдавалося Блохіну та Шевченку. Справа не тільки у відсутності «Золотого м’яча», але й у складі помічників.

У Блохіна був гік та астролог Альтман, а також Баль, який розрулював будь-які ситуації в роздягальні. У Шевченко був Мальдера, який на один цикл поставив найкращий футбол в історії збірної, і Тассотті, який пояснював досвідченим захисникам те, чому їх недовчили в наших школах.

Але конкретно збірна Реброва – жертва завищених очікувань, які були штучно створені в медіапросторі. Краще покоління в історії плюс тренер-месія. З себе відповідальності теж не знімаю, – сказав Співаковський в інтерв'ю Tribuna.com.