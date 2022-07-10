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Відповідь Ракицькому в «Шахтарі»? Ярмоленко домовився з «Динамо»

Лідер збірної України повернеться до столичного клубу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:33
Відповідь Ракицькому в «Шахтарі»? Ярмоленко домовився з «Динамо»

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко повернеться до «Динамо». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Ертан Сузгун.

За інформацією джерела, сторони прийшли до принципової угоди. Також 32-річний футболіст вів переговори з турецькими клубами, але вони не мали успіху.

Ярмоленко забив 137 м'ячів і оформив 90 асистів у 340 матчах за «Динамо». По три рази вигравав чемпіонат і Суперкубок України, двічі – кубок.

Раніше повідомлялося, що захисник Ярослав Ракицький близький до повернення в «Шахтар».

Сергій Стаднюк
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Андрій Ярмоленко Динамо Київ

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