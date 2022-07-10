Циганков не покине «Динамо» до кінця літа – Суркіс
Відповідь Ракицькому в «Шахтарі»? Ярмоленко домовився з «Динамо»
Лідер збірної України повернеться до столичного клубу
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко повернеться до «Динамо». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Ертан Сузгун.
За інформацією джерела, сторони прийшли до принципової угоди. Також 32-річний футболіст вів переговори з турецькими клубами, але вони не мали успіху.
Ярмоленко забив 137 м'ячів і оформив 90 асистів у 340 матчах за «Динамо». По три рази вигравав чемпіонат і Суперкубок України, двічі – кубок.
Раніше повідомлялося, що захисник Ярослав Ракицький близький до повернення в «Шахтар».
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