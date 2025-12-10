Вільярреал зазнав четвертої поразки поспіль у Лізі чемпіонів, програвши вдома Копенгагену
Команди забили п’ять м’ячів на двох
близько 1 години тому
Поєдинок шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Вільярреала з Копенгагеном був сповнене захопливих моментів та несподіванок. Зрештою, матч завершився перемогою данців з рахунком 3:2.
Мохаммед Ельюнуссі вивів гостей вперед на другій хвилині матчу, і це стало результатом першого тайму.
Початок другого тайму був дуже захопливим, оскільки Санті Комесанья зрівняв рахунок на 56-й хвилині, а в наступній атаці Мохамед Ашурі повернув перевагу данцям.
Тані Олувасеї зрівняв рахунок 2:2 на 56-й хвилині, але Андреас Корнеліус забив на останній хвилині основного часу, що розпалило шалене святкування Копенгагена.
Вільярреал зазнав четвертої поразки поспіль у ЛЧ і займає передостаннє, 35-е місце з одним балом. Копенгаген йде 23-м, набравши сім очок.
Ліга чемпіонів, 6-й тур
Вільярреал – Копенгаген – 2:3
