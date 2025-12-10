Ліга чемпіонів.Тоттенгем покарав Славію за власні помилки
Інтриги не вийшло
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Тоттенгем в рамках 6 туру Ліги чемпіонів приймала Славію. Матч в Празі завершився з рахунком 3:0.
Все розпочалося всередині першого тайму, коли трапився автогол центрбека Славії Зіми. На цьому чорна смуга гостей з Праги не завершилась, що стало наслідком двох 11-метрових на власні ворота.
Влучні удари Кудуса та Сімонса забезпечили перемогу Тоттенгему в ЛЧ.
Ліга чемпіонів. 6 тур
Тоттенгем - Славія 3:0
Голи: Зіма (автогол), 26, Кудус, 50 (з пенальті), Сімонс, 79 (з пенальті)
