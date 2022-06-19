З «Чорноморця» пішли всі легіонери і Морозюк

Роман Григорчук / Фото: ФК Чорноморець

Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук в ефірі телеканалу Футбол 1 2 3 розповів про складну ситуацію в клубі через відсутність достатньої кількості гравців.



Українські футболісти зараз на контрактах, при клубах влаштовані. Практично немає гравців. Просто немає тих, кого б нам пропонували агенти.На ринку їх практично немає. Зараз ми збираємо виконавців першої та другої ліг, робимо перегляд. Потім будемо вибирати хто підійде. Чи не шкодую себе, тому що чим важче, тим цікавіше».