Григорчук: «Чорноморець» не має право програвати »
З «Чорноморця» пішли всі легіонери і Морозюк
Клуб активно шукає футболістів з українським паспортом
Роман Григорчук / Фото: ФК Чорноморець
Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук в ефірі телеканалу Футбол 1 2 3 розповів про складну ситуацію в клубі через відсутність достатньої кількості гравців.
«Всі легіонери пішли. У нас ще, напевно, хтось із українців не буде грати. Наприклад, Морозюк. Це вже точно ми знаємо. Мені навіть страшно називати вам то мала кількість футболістів, яке зараз в складі. Нам потрібно якось знайти гравців. Потрібно мати команду.
Українські футболісти зараз на контрактах, при клубах влаштовані. Практично немає гравців. Просто немає тих, кого б нам пропонували агенти.На ринку їх практично немає. Зараз ми збираємо виконавців першої та другої ліг, робимо перегляд. Потім будемо вибирати хто підійде. Чи не шкодую себе, тому що чим важче, тим цікавіше».
Нагадаємо, раніше Григорчук розповів як війна вплинула на «Чорноморець».
Коментарі 0