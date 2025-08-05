Павло Василенко

Карлос Білардо стикається зі значними проблемами. Здоров'я відомого тренера погіршується щодня.

Білардо – один з найвідоміших тренерів в історії аргентинського футболу. 87-річний фахівець привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу 1986 року.

Він також тренував численні відомі команди, включаючи Естудіантес, Депортіво Калі, Сан-Лоренцо, Севілью та Бока Хуніорс, а також національні збірні Колумбії, Гватемали та Лівії.

Білардо завершив кар'єру у 2004 році. Він залишався здоровим протягом багатьох років, спостерігаючи за футболом збоку. Білардо дожив до перемоги Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року.

На жаль, в останні роки тренеру поставили діагноз синдром Хакіма-Адамса. Цей стан призводить до швидко прогресуючого когнітивного зниження.

Мігель Лемме, близький друг і колишній помічник 87-річного тренера, не приніс добрих новин. Він зізнався, що колишній тренер Дієго Марадони навіть не впізнає найближчих йому людей.

«Він більше нікого не впізнає. Іноді він плутає свою доньку з дружиною. Але я не можу його покинути. Я відвідую його тричі на тиждень, хоча мені це важко», – сказав він радіостанції Super Deportivo.

Лемме, однак, наголосив, що, незважаючи на невиліковну хворобу, Білардо залишається під опікою своєї родини. Багато вболівальників та колишніх гравців висловили свої найкращі побажання в соціальних мережах.