Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов розкрив інформацію щодо майбутнього Ейнела Соареша та інших футболістів команди.

Ні, Соареш не поїде на збори. Він не готовий виконувати ті вимоги, які ми пропонуємо. Ми з першого дня у команді попередили, що гратимуть ті футболісти, для яких клуб буде на першому місці, і які виконуватимуть вимоги тренерського штабу. Жоден гравець вище команди тут не буде.

В нас хороша комунікація, ми постійно спілкуємося. Беннетт починав сезон, як гравець основного складу, а закінчував у ротації. Звичайно, він хотів би більше грати, але він отримав свій час. Треба доводити. У нашій команді непогана конкуренція, я вважаю, і її треба вигравати. Лише так ми можемо бути сильнішими.

Великих проблем з Беннетом немає. Ми спілкувалися після останнього матчу, і я сказав, що розраховую на нього. Він – хороший та якісний футболіст. Просто він повинен виграти конкуренцію.

Єрмачков не залишиться. Щодо інших [Каплієнка та Авагімяна, – прим.] ми ще не маємо остаточного рішення. Будемо ухвалювати його буквально днями, – повідомив Пономарьов у інтерв'ю «Українському футболу».