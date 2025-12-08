Сергій Разумовський

Нападник Роми Артем Довбик відновлюється після травми й уже повернувся до роботи з командою. Про це повідомляє Il Tempo.

28-річний український нападник 9 листопада отримав розрив сухожилля прямого м’яза лівого стегна, через що був змушений пропустити близько місяця. За даними джерела, Артем повністю залікував ушкодження і 8 грудня вже частково тренувався в загальній групі, поступово набираючи форму під контролем медичного штабу й тренерів.

Раніше очікувалося, що Довбик повернеться на поле лише до матчу з Ювентусом 20 грудня, однак тепер прогноз змістився в бік більш раннього відновлення. Форвард може зіграти вже 15 грудня у поєдинку проти Комо, якщо не виникне жодних ускладнень.

Поточний сезон для Артема складається неоднозначно. На рахунку українця два забиті м’ячі та стільки ж результативних передач у 14 матчах за Рому. Повернення після травми стане шансом покращити статистику та знову закріпитися в основі.

