Гасперіні жорстко висловився про Довбика, Дібалу і Фергюсона
Фахівець оцінив атакуючий потенціал команди
близько 2 годин тому
Головний наставник римської Роми Джан П'єро Гасперіні висловився щодо українського нападника Артема Довбика, який наразі відновлюється після травми, а також інших форвардів команди.
«У нас достатньо гравців у першій команді. Єдиний травмований – Артем Довбик, але і він на шляху відновлення. Загалом мені хотілося б побачити більш ефективну гру в атаці. У Довбика, Фергюсона і Дібали точно є місце для прогресу. Вони можуть грати краще», – сказав Гасперіні для Corriere dello Sport.
Наразі команда українця йде на четвертому місці в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Мілана на один бал.
У наступному турі чемпіонату Рома 7 грудня зіграє проти Кальярі. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.
Довбик у нинішньому сезоні провів 14 матчів за Рому, забивши два голи й оформивши один асист.