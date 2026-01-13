Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський повідомив, що він залишається у клубі.

Чому приїхав на медичне обстеження останнім? Все добре. Просто були деякі обставини.

Поки я тут, проходжу медогляд із Динамо і поїду на збори з цією командою. Травму я залікував уже давно. Просто я не мав багато ігрового часу. Не було такого режиму, як був раніше. Нині на зборах буде час його повернути.

З Костюком просто поговорили, він розповів, де мене бачить. На тій самій позиції, де я грав до цього. Тренер бачить, що можу дати те, що вiн хоче.

Тому, якщо буде можливість грати, я буду дуже радий. Мабуть, у центрі поля. На позиції «вісімки», що грає і на оборону, і на атаку, – заявив Рубчинський в інтерв'ю «Динамоманії».