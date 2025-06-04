«Він зразок для наслідування». Нагельсманн пояснив свій вибір капітана збірної Німеччини

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн перед півфіналом Ліги націй проти Португалії назвав причини вибору саме Йозуа Кімміха у якості капітана команди. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Кімміх – зразок для наслідування. Він відданий своїй справі та неймовірно амбітний. Він віддає всього себе на полі та на тренуваннях, робить усе заради перемог. Він може надихнути команду та зробити так, щоб партнери підтримали його. Це був один із ключових аспектів. Думаю, що на нього можна покластися і поза полем. Він утілює правильні цінності. Чудовий представник Футбольного союзу Німеччини.

Він дуже досвідчений гравець. Найближчий матч стане для нього вже сотим за збірну. Він заслуговував на капітанську пов'язку. Він дуже гучний, у тому числі поза полем. Він дбає не лише про партнерів по збірній, а й про персонал – про всіх, хто є частиною нашої команди. До того ж він неймовірно талановитий.