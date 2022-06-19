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Вінгер «Динамо»: «Всі думки про війну, долю України. Ми допомагаємо армії»

Антюх прокоментував повернення команди до Києва
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:59
Вінгер «Динамо»: «Всі думки про війну, долю України. Ми допомагаємо армії»
Денис Антюх / Фото - ФК Динамо Київ

Вінгер «Динамо» Денис Антюх розповів, яку частину думок займає футбол в нинішній час, і оцінив «Фенербахче» - майбутнього суперника по кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ми з дружиною та дитиною повернулись до України. Були весь цей час разом із батьками в Охтирці.

З батьками все добре. Але ситуація важка – кожен день обстрілюють приграничні території. Місто повністю зруйноване після бомбардувань. У той час, що ми там були, було більш-менш спокійно.

Люди їх віку нікуди не хочуть їхати зі своїх домівок. Вони кажуть, що це їх дім, тож чому вони мають кудись їхати.

Звісно, всі думки про війну, долю країни. Важко переключатися. Ми робимо те, що вміємо – граємо в футбол, допомагаємо армії. Чемпіонатом займаються відповідні органи, Асоціація футболу, це їх справи. Вони мають вирішити, як буде краще для всіх.

Поки будемо готуватися в Києві, а потім тренерський штаб має оголосити що і як. Вже оголосили про два матчі у Швейцарії.

«Фенербахче» – дуже хороша команда, пам’ятаю, як ми з ними грали товариський матч минулого літа. У Туреччині сильний чемпіонат, всі команди хорошого рівня.

раніше визначилися ще два суперника «Динамо» по благодійним матчам.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Теги

Денис Антюх Динамо Київ війна Фенербахче (футбол)

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