Вінгер «Динамо» засмутив представників недружньої для України держави

Офіційно. Форвард «Динамо» Жерсон Родрігеш знайшов собі новий клуб
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Родрігеш забив у товариському матчі
17 листопада 22:59
Жерсон Родрігеш / Фото - FLF
У товариському матчі збірна Люксембургу на своєму полі зіграла внічию з Угорщиною.
Досить швидко господарі отримали відмінний шанс забити. Їм успішно скористався Жерсон Родрігеш, реалізувавши пенальті.
Угорці у відповідь забили двічі. Щоправда, гол Курчі все ж установив нічийний результат.
Нагадаємо, Родрігеш все ще належить «Динамо».
Товариський матч
Люксембург – Угорщина 2:2
Голи: Родрігеш, 7 (пен.), Курчі, 78 – Ат. Салай, 25, Немет, 67
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