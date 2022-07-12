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Вінгер змінив «Металіст 1925» на «Кривбас», аби попрацювати з Вернидубом

Також його партнером по команді став син відомого українського тренера
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:21
Вінгер змінив «Металіст 1925» на «Кривбас», аби попрацювати з Вернидубом
Максим Задерака / Фото - ФК Кривбас

Вінгер Максим Задерака на правах вільного агента змінив « Металіст 1925 » на « Кривбас ». Контракт підписано на рік. Своє рішення футболіст пояснив в інтерв'ю прес-службі клубу.

Був удома, коли зателефонував головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб та запропонував приєднатись до команди. Звісно, одразу погодився, адже дуже хотілось попрацювати разом із таким відомим тренером, топ-спеціалістом.

Перші думки: нарешті, зможемо займатися улюбленою справою. Окрема подяка нашим героям, Збройним силам України за те, що у нас є така можливість. Емоції тільки позитивні, адже навіть не думав над можливістю перейти до «Кривбасу». Лише порадився із дружиною, вона тільки підтримала моє рішення.

Завжди удвічі приємно працювати, коли перед твоїм клубом стоять високі задачі та цілі. Тим більше, коли у «Кривбасі» підібрався такий сильний тренерський штаб, класні футболісти, досвідчений персонал це дуже здорово. Усі гравці зі своїми амбіціями, є гарна конкуренція. Впевнений, тут кожен з нас буде тільки зростати у професійному плані та прогресувати.

Емоції тільки найкращі від усього: організації, роботи тренерів. Наш тренерський штаб – це професіонали, з якими дуже приємно працювати. Але, найголовніше, колектив. Відзначу, що мікроклімат у команді на найвищому рівні. Хочу подякувати й керівництву «Кривбасу» за ті класні умови, які у нас є, для підготовки до сезону.

Ми будемо грати від матчу до матчу. Й тільки на перемогу у кожній грі. А вже у кінці сезону ми подивимося, які результати у нас будуть. Впевнений, все буде добре.

Задерака крім Вернидуба-старшого зможе попрацювати і з молодшим.

Сергій Стаднюк
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Кривбас Металіст 1925 Максим Задерака

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