Вінгер збірної України: «Навіть не очікував перемоги над Іспанією»
«Синьо-жовті» здобули дві звитяги під час підготовки до Євро-2025
близько 4 годин тому
Вінгер молодіжної збірної України Ілля Квасниця оцінив свій переможний гол у товариському матчі в рамках підготовки до Євро-2025 проти однолітків із Іспанії (1:0). Слова футболіста передає пресслужба УАФ.
Навіть не очікував такого результату, а надто — що зможу забити. Була хороша передача, а я опинився в потрібному місці. Після матчу хлопці сказали, що я дуже фартовий. Думаю, що на чемпіонаті Європи все буде добре.
На Євро-2025 у Словаччині «синьо-жовті» потрапили до групи D. Суперниками українців стануть збірні Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня). Дві найкращі команди виходять до плей-оф, що почнеться з чвертьфіналу.
👥 Заявка молодіжної збірної України на Євро-2025
🧤 Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).
🛡 Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Едуард Козік (Колос Ковалівка), Віталій Роман (Рух Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла Полтава).
🧠 Півзахисники: Антон Царенко (Лехія, Польща), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва — Карпати Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря Луганськ).
🎯 Нападники: Богдан В'юнник (Лехія, Польща), Владислав Ванат (Динамо Київ).
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