Молодіжна збірна України перемогла Іспанію
Долю поєдинку вирішив один м'яч
близько 20 годин тому
Фото: УАФ
У межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела матч проти одноліток з Іспанії.
Поєдинок відбувся в іспанському місті Алькоркон на арені «Санто Домінго Стедіум» і завершився перемогою синьо-жовтих – 1:0. У компенсований час відзначився Ілля Квасниця.
Молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в груповому раунді зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).
Контрольний матч
Іспанія U-21 – Україна U-21 – 0:1
Гол: Квасниця, 90+2.