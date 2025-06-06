Молодіжна збірна України перемогла Іспанію

Долю поєдинку вирішив один м'яч

близько 20 годин тому

Фото: УАФ
Фото: УАФ
Павло Василенко

Павло Василенко

У межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела матч проти одноліток з Іспанії.

Поєдинок відбувся в іспанському місті Алькоркон на арені «Санто Домінго Стедіум» і завершився перемогою синьо-жовтих – 1:0. У компенсований час відзначився Ілля Квасниця.

Молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в груповому раунді зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Контрольний матч

Іспанія U-21 – Україна U-21 – 0:1

Гол: Квасниця, 90+2.

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