Павло Василенко

Реал Мадрид продовжує переговори з Вінісіусом Жуніором про продовження його контракту, який діє до 2027 року.

Клуб пропонує бразильцеві продовження до 2030 року та підвищення зарплати. Однак, за даними Sport.es, остаточної угоди поки не досягнуто, хоча попередні повідомлення передбачали, що контракт готовий до підписання.

Реал запропонував Вінісіусу п'ятирічний контракт на суму 100 мільйонів євро, що означало б річну зарплату у розмірі 20 мільйонів євро. Проте бразильський вінгер вимагає, щоб його зарплата відповідала або перевищувала зарплату найвищих гравців у команді.

В даний час він заробляє 15 мільйонів євро на рік, стільки ж, скільки Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе. Однак загальний пакет Мбаппе вищий завдяки підписному бонусу, який збільшує його дохід до більш ніж 20 мільйонів євро.

Вінісіуса також хочуть приборести клуби із Саудівської Аравії, які пропонують значно вищі суми. Гравець використовує це як аргумент у переговорах з Реалом. Однак, за наявною інформацією, клуб не планує збільшувати свою пропозицію ще більше влітку, але обидві сторони досі сподіваються досягти угоди.