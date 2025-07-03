Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор призупинив переговори з керівництвом клубу щодо продовження контракту. Діюча угода з бразильцем розрахована до червня 2027 року, проте на даному етапі гравець не поспішає підписувати новий договір, про це повідомило FootballTransfers.

Сам Вінісіус прийняв рішення відпрацювати два роки у складі мадридців, а після цього вже визначитися зі своєю подальшою кар'єрою.

У Реалі поки що відклали спроби домовитися про новий контракт, але зберігають надію, що футболіст перегляне свою позицію і погодиться залишитися в команді ще на п'ять чи шість років.

Наразі Вінісіус виступає на клубному чемпіонаті світу, де вже провів чотири зустрічі, відзначившись одним голом та однією результативною передачею. Наступний матч Реал проведе 5 липня у чвертьфіналі турніру проти дортмундської Боруссії.